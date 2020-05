Afscheid nemen met een knuffel bij het hek: kinderen mogen weer naar school

VIDEO en UPDATE Dode bij steekpar­tij in wooncom­plex Velp: toedracht nog onduide­lijk

10 mei VELP - Bij een steekpartij in Velp is zaterdag rond 18.00 uur een persoon om het leven gekomen. De vechtpartij zou hebben plaatsgevonden aan de President Kennedylaan in Velp in woongebouw De President. Wat er precies is gebeurd, onderzoekt de politie. Er zijn drie mensen aangehouden.