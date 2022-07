Agent schiet twee keer in de lucht bij arrestatie van jongens met nepvuurwapen

Geen chauffeurs voor pendelbus­sen naar Dream­fields: ‘kom met de fiets of laat je afzetten’

LATHUM - Een tegenvaller voor Dreamfields in Lathum. Het dansfestival bij recreatieplas Rhederlaag op 9 juli is dit jaar niet te bereiken via pendelbussen tussen Arnhem Centraal en Lathum. Dit vanwege een tekort aan buschauffeurs.

28 juni