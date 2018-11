Alwine verrichtte jaren dwangarbeid in internaat in Velp: ‘Bij een fout moest je de isoleercel in’

‘Raamswaf­fe­laar’ uit Rheden die masturbeer­de voor woonkamer­raam krijgt celstraf

18:10 RHEDEN - Een 28-jarige Rhedenaar die in zijn woonplaats bij in elk geval drie vrouwen voor het woonkamerraam masturbeerde in oktober en november 2017, is veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk die hij niet hoeft uit te zitten als hij een behandeltraject afmaakt dat inmiddels is ingezet.