Arbeidsmigranten moderne slaven? ‘Door corona helemaal bang om tegen baas in te gaan’

Het werk waar de Nederlander op spuugt, wordt al jarenlang gedaan door migranten, soms in dramatische omstandigheden. Soms elf uur achter elkaar werken tussen de karkassen. Steeds dezelfde handeling uitvoeren. Snijden in steeds hetzelfde stuk deel van de koe.

Vanaf 06.00 uur werken in een koude en luidruchtige omgeving. In de middag (of in de avond) terugkeren naar een woning in een achterstandswijk waar allemaal vreemden wonen.

Klinkt dit als een fijne baan? Reageer dan nu op een van de vele vacatures in de vleesindustrie. Maar dat doet u niet. Praktisch geen enkele Nederlander wil nog werken in de slachthuizen. En dus doen Polen het. Of Roemenen.

Vaak zijn het jongeren, maar ook oudere Roemenen komen naar Nederland. Zoals een vrouw van 50 die in een groot woonpand woont midden in een arbeiderswijk in Velp. Het huis kwam recent groot in het nieuws toen bleek dat de helft van de bewoners besmet was met corona. Ook de vele Duitse arbeidsmigranten in het Duitse Emmerik kwamen zo in het nieuws.