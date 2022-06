Asielzoekers arriveren in De Steeg: ‘Ik ben u zo dankbaar. Sorry dat ik u tot last ben’

Rheden vangt twee weken 150 asielzoe­kers op in klooster De Steeg: daarna één tot twee jaar Oekraïners

RHEDEN - Vanaf 15 juni maakt Rheden plaats voor 150 asielzoekers in het voormalig klooster in De Steeg, zo laat de gemeente weten in een brief aan bewoners. Het gaat om tijdelijke crisisopvang van twee weken, daarna wordt de locatie omgebouwd tot locatie voor zestig tot honderd vluchtelingen uit Oekraïne.

8 juni