Audrey Hepburn vereeuwigd als jonge danseres in Velp

Audrey Hepburn was later een Hollywoodster, maar toen ze nog in Velp woonde, deed ze niets dan dansen. Daarom krijgt de in 1993 overleden actrice een standbeeld als jonge danseres op de plek aan de Rozendaalselaan waar ze van eind 1942 tot na de oorlog heeft gewoond. Haar jongste zoon Luca Dotti komt het op 14 september onthullen.



De in 1929 in Brussel geboren Audrey Hepburn was vanaf 1939 een Arnhems meisje, weten haar fans doorgaans nog wel te vertellen. Geen wonder dat er in de stad een Audrey Hepburnplein is, dat er een borstbeeld van haar staat en dat een woonhuis van een plaquette is voorzien. Minder bekend is dat Audrey eind 1942 met haar moeder naar Velp is verhuisd en daar tot na de bevrijding is gebleven.