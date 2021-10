Auto botst tegen boom en slaat om op Posbank, twee inzittenden gewond

Elektri­sche scooters en fietsen gaan samen met schuur in Eerbeek in vlammen op

7 oktober EERBEELK - Een brand aan de Illinckstraat in Eerbeek heeft een schuur in as gelegd. Rond 22.18 uur kwam de melding van de schuurbrand binnen waarna de brandweer met twee bluswagens op pad ging. De schuur kan als verloren worden beschouwd.