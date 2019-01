Auto brandt uit op parkeerplaats bij ziekenhuis in Velp

Ongeluk op rotonde voor Pannenkoe­ken­huis in Rheden: fietsster zwaar gewond

19 januari RHEDEN - Een fietsster is vanmiddag zwaar gewond geraakt na een ongeluk op de rotonde van de Groenestraat in Rheden, ter hoogte van het pannenkoekenhuis. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.