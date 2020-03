Auto op zijn kant bij ongeluk met vrachtwagen in Dieren

Corona nu ook in Dieren en Ellecom, Gelderland-Mid­den telt 42 gevallen

16 maart ARNHEM - Het aantal vastgestelde coronagevallen in de regio Gelderland-Midden is opgelopen naar 42. Dat zijn er acht meer dan zondag bekend werd. Het virus is voor het eerst ook opgedoken in de gemeente Rheden, daar zijn nu twee gevallen bekend. Deze mensen wonen in Dieren en Ellecom.