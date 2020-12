Auto schiet A348 af bij Rheden en vliegt de IJssel in

Zwemmers enthousi­ast over fonkel­nieuw Biljoenbad

14 december VELP - Een beetje sneu is het wel. Apetrots als de gemeente Rheden is op het gloednieuwe Biljoenbad, stond de coronapandemie dit weekeinde een grootse opening van het zwembad in de weg. Niettemin mochten de eerste recreanten zondag al het water in. Zij het onder strikte voorwaarden.