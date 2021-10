Auto slaat over de kop bij Laag-Soeren

Slag om Arnhem veranderde leven van jazztrom­pet­tist Willem Reinen: ‘Hoe meer we in het verleden doken, hoe meer er naar boven kwam’

NIEHOVE/ARNHEM - Jazztrompettist Willem Reinen groeide in de Tweede Wereldoorlog op in de Arnhemse wijk Klarendal. De Slag om Arnhem veranderde zijn leven totaal. Schrijfster Janneke Holwarda verwerkte zijn relaas in een indrukwekkende jeugdroman onder de titel ‘Kiendops oorlog’.

11 oktober