Autobrand dreigt over te slaan op woning in Dieren

Dat gebeurde rond 03.30.



De brandweer kwam met spoed ter plaatse en heeft de brand geblust. Een nog in de woning aanwezige hond is door de brandweer in veiligheid gebracht.



Een auto is volledig uitgebrand, een ander is zwaar beschadigd. Ook heeft de woning schade opgelopen door de brand. De politie vermoedt brandstichting.