Automobilist (70) raakt van de weg en slaat over de kop op de Posbank

Burgemees­ter Rheden doet dringende oproep aan horeca: handhaaf de coronare­gels

31 juli DE STEEG - Alle horecaondernemers in de gemeente Rheden ontvangen de komende dagen een brief waarin dringend wordt opgeroepen de coronamaatregelen te handhaven. Burgemeester Carol van Eert zegt ‘regelmatig’ het signaal te krijgen dat de 1,5 meter afstand niet overal in acht wordt genomen.