Automobilist rijdt lantaarnpaal uit de grond

De bestuurster van de auto kwam rond 09.30 in de bocht met twee wielen in de berm terecht. Ze verloor daardoor de controle over de auto en kon niet voorkomen dat ze op een lantaarnpaal inreed. De lantaarnpaal is door de klap uit de grond geslagen. De vrouw kwam met de schrik vrij.



De auto is afgesleept door een bergingsbedrijf. De gemeente zal de lantaarnpaal verwijderen en vervangen door een nieuwe.