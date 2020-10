Automobiliste wil flesje water openen en botst tegen vangrail bij Dieren

Danjella sloot zich uit angst op met haar baby: ‘Wie gooit nu de voorruit in bij een jong gezin?’

6 oktober DIEREN - Bam, een dreun. En bam, nog een. Danjella Cornelisse schoot maandagochtend rechtop in bed, toen ze knallen en gerinkel hoorde in haar huis aan de Goeman Borgesiusstraat in Dieren. Vlug naar beneden en ze zag het meteen: iemand had de voorruit ingegooid.