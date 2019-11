Baksteenindustrie: ‘We staan aan de rand van de afgrond’

Kentalis bundelt krachten aan Hommelse­weg in Arnhem en verlaat Velp

3 november ARNHEM/ VELP - Koninklijke Kentalis, een landelijke organisatie die zich inzet voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn, bundelt in de regio Arnhem onderwijs en zorg op één plek. Kentalis De Winde aan de Reigerstraat in Velp verhuist naar de Hommelseweg in Arnhem, naar de vestiging van de Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool.