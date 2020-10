Bestelwagen brandt volledig uit langs de A348 bij Ellecom

Slangen en hagedissen moeten helpen om nieuwbouw bij voormalig Rhederhof tegen te houden

13 oktober RHEDEN - In en rondom de ruïnes van het voormalige bejaardenhuis Rhederhof in de bosrand bij Rheden heeft zich in de afgelopen vijftien jaar ‘uitbundige nieuwe natuur’ ontwikkeld. Onder meer zitten er ringslangen, levendbarende hagedissen en hazelwormen. Voor twee dassenfamilies is het terrein aan de voet van de Snippendaalseweg een belangrijk fourageergebied.