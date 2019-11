Bestuurder raakt gewond bij ongeluk in Dieren

Bestuurder ramt tijdens wilde achtervol­ging politiewa­gen in Arnhem

7:55 ARNHEM/ VELP - Een automobilist heeft in de nacht van donderdag op vrijdag tijdens een wilde achtervolging een politiewagen geramd op de Velperweg in Arnhem. Agenten slaagden er uiteindelijk in de auto klem te rijden en de bestuurder in te rekenen.