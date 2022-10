Bestuurder witte Caddy gaat er na ongeluk vandoor

Jeroen bedenkt combinatie van kickboksen en yin yoga: Zenboksen gaat van heel hard naar heel zacht

Jeroen van der Lee (57) uit Arnhem is bedenker van het zenboksen. Een combinatie van kickboksen en yin yoga. Hij geeft er sinds 2016 les in, in Arnhem, Velp en Oosterbeek. Sinds vorig jaar leidt Van der Lee ook anderen op tot zenbokstrainer. Deze maand begint een nieuwe opleidingsronde bij zijn Zenboks Academy.

5 oktober