Bewolkte dag in Rheden

met video Afkoelen in het zwembad: duizenden mensen nemen een duik in De Hangmat en in Klarenbeek

Het was dit weekend warm, dus duizenden zochten dit weekend verkoeling in het water. Openluchtbad De Hangmat in Rheden trekt zondag 2245 bezoekers. ,,Dat zijn er veel”, zegt een woordvoerder van het Rhedense bad.