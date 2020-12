Bewoner Dick wordt helemaal gek van verkeersdrukte op de Posbank: ‘Het is tijd dat er iets gebeurt’

Onderzoek naar lsd in bloed Dierenaar die kennis neerstak in bos De Steeg

19 november ARNHEM – Bloed van de 33-jarige man uit Dieren die ervan wordt verdacht dat hij een kennis afgelopen augustus in het bos in De Steeg neerstak, moet worden onderzocht op sporen van de drug lsd. Een deskundige moet vervolgens oordelen of het van invloed is geweest op de steekpartij en het geheugen van de verdachte.