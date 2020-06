Biljoenbad was het wachten waard voor Rheden

VELP - Na tien jaar plannenmakerij is de bouw van het Biljoenbad in Velp een heel eind gevorderd. De bodems kunnen omhoog en omlaag, op het dak komen bijna vierhonderd zonnepanelen.

Het ene bassin is geschikt als wedstrijdbad voor zwemmers en poloërs, het andere is speciaal bestemd voor therapie en lichaamsbeweging door mensen met gezondheidsproblemen.



Met het nieuwe Biljoenbad, dat de oude Dumpel moet vervangen, krijgt de gemeente Rheden aan de Velpse Reigerstraat een overdekt zwembad dat aan de eisen van de tijd voldoet. Het bad wordt gebouwd van herbruikbare materialen en (vanzelfsprekend) alleen van elektrische energie voorzien.



Trommelfilters en zoutelektrolyse zorgen voor milieuvriendelijke waterzuivering. In oktober wordt de oplevering verwacht, eind dit jaar de opening.

Eerst zouden Arnhem en Rheden samen een bad bouwen

De bouw van het bad kent een emotionele voorgeschiedenis. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de gemeenten Rheden en Arnhem samen een bad zouden bouwen in het ‘gat van Gerritsen’, naast de A12, als vervanging van de Dumpel en Valkenhuizen. Maar de Rhedense gemeenteraad zag daar uiteindelijk vanaf uit vrees in Velp een bad te bouwen waar vooral Arnhemmers van zouden profiteren.



De angst bestond onder meer dat de zwemuren van de Rhedense zwemclub PFC in de verdrukking zouden komen. Bovendien beloofden PFC, sportschool Jagyba (tegenwoordig Fitland) en ROC A12 (tegenwoordig Astrum) in een puur Rhedens bad te participeren door zwemuren af te nemen.



Rheden zou het daarom wel alleen afkunnen, was de inschatting. Ook al zou het bad duurder worden dan met deelname van Arnhem (dat binnenkort zwembad Valkenhuizen gaat vernieuwen).

Sportschool trok zich terug

Zo is het ook gegaan, al moest de gemeente nog meemaken dat Jagyba zich als partner terugtrok. Volgens eigenaar Lex Hendriks stelde de gemeente te hoge financiële eisen aan zijn deelname.



Hendriks heeft zelfs nog geprobeerd het bestemmingsplan voor het nieuwe bad bij de Raad van State van tafel te krijgen. Maar hij kreeg geen gelijk.

Het doelgroepenbad leek er eerst niet te komen

Pijnlijk was wel dat Rheden onvoldoende geld had om naast het hoofdbassin en het kikkerbadje een ‘doelgroepenbad’ te bouwen voor revalidatie, bewegen voor ouderen, babyzwemmen en andere groepen. Maar daar werd in 2018 een oplossing voor bedacht.



Besloten werd het tweede bad te financieren uit het sinds 2015 bestaande budget voor maatschappelijke ondersteuning. ,,Een deel van dat budget is bestemd voor algemene voorzieningen’’, vertelt wethouder Marc Budel (CDA).



,,Een zwembad was daar in Nederland nog nooit van gefinancierd, maar wij besloten het wel te doen. We hebben er zelfs de innovatieprijs van de Vereniging Sport en Gemeenten mee gewonnen.’’

Houdiniaanse truc

Huisartsen, fysiotherapeuten en zorgorganisaties toonden zich twee jaar geleden erg ingenomen met de houdiniaanse truc van Rheden. Budel wil hen nu dan ook houden aan afname van uren in het doelgroepenbad. ,,Een accountmanager moet de deelname van de diverse partijen gaan regelen. Ook de zorgverzekeraars zijn betrokken."