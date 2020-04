Binnenvaartschip ligt dwars op de IJssel bij De Steeg; sleepboten onderweg

Arnhem en Overbetuwe tellen elk één nieuwe ziekenhuis­op­na­me, Lingewaard twee

15:18 ARNHEM - Het aantal nieuwe patiënten dat met corona in het ziekenhuis is opgenomen is in de afgelopen 24 uur redelijk stabiel gebleven. Alleen Arnhem en Overbetuwe tellen elk één nieuw geval en Lingewaard twee.