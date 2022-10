Bizarre beelden: overvallers juwelier Velp rollen meterslang lont uit en steken het aan

Giftige PFAS in rivieren moet omlaag: ‘We zitten in een chemische crisis’

NIJMEGEN - Er zitten te veel giftige PFAS in onze rivieren en kanalen, blijkt uit onderzoek van gezondheidsinstituut RIVM. Dat is slecht voor het milieu en voor het drinkwater. Een groot deel van deze giftige chemische stoffen komen ons land binnen via de Rijn.

