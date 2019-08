Bloeiende heide van de Posbank: dé attractie van Nederland

De drukte is ongetwijfeld een gevolg van het feit dat het in het grootste deel van het land nog vakantie is, maar dat de meeste mensen al wel weer thuis zijn.



Gooi daar een item overheen waarin het NOS Journaal de schoonheid van de bloeiende (Ginkelse) heide laat zien en het gevolg is dat heel Nederland leeg stroomt richting Gelderland.

De Gelderbloms zijn vroeg uit Sliedrecht vertrokken

Jaco en Natasja Gelderblom zijn op deze dinsdagochtend vroeg uit Sliedrecht vertrokken om de bloeiende heide in Rheden te zien. ,,Vorig jaar waren we hier in mei en toen hoorden we al: de derde week van augustus, dan moet je terugkomen”, zegt Natasja.



Even verderop zit Annemiek Nuyten op het trapje van de bank van Pos te genieten van het uitzicht. Ze woont al 45 jaar in Zwitserland, maar de natuur in Nederland vindt ze net zo mooi, zegt ze. ,,Het is hier natuurlijk heel anders dan in de bergen, maar ik vind het prachtig."

Volledig scherm Hans en Gerrike Meijers uit Kockengen genieten van de fraaie natuur. © Rolf Hensel

Keerzijde is de autodrukte op de Posbank

Keerzijde van alle publieke belangstelling is wel de grote autodrukte. De Posbank is momenteel het schilderachtigste parkeerterrein van Nederland. Niet alleen staan alle parkeerplaatsen vol, maar automobilisten parkeren ook langs de weg en op andere plekken waar het niet mag.



,,Zelfs voor hekken”, zegt een medewerker van Natuurmonumenten. ,,Als er in het gebied iets gebeurt, kunnen wij er niet bij.”



Dat er iets aan het parkeerprobleem moet gebeuren, is volgens Natuurmonumenten duidelijk. Niet alleen op deze drukke vakantiedagen, maar ook op vele zondagen is de verkeersdruk in het gebied haast onhoudbaar geworden.



De organisatie heeft voorgesteld parkeergeld te heffen, maar de gemeente Rheden wil liever de Beekhuizenseweg grotendeels autovrij maken. Hoe het wordt, wordt later dit jaar besloten door de Rhedense gemeenteraad.