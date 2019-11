Boeren voeren actie: tientallen tractoren langs snelwegen in de regio

Zo staan de protesterende boeren onder meer langs de A18 bij Varsseveld. Ook langs de A348 bij Ellecom staan enkele tractoren aan de kant van de snelweg. Net als in de rest van het land stelden ze zich rond het middaguur met tractoren op. Niet bekend is tot hoe laat de boeren daar blijven staan. Rijkswaterstaat roept overige weggebruikers op alert te zijn bij het tegenkomen van de tractoren.

Praten met Schouten

Ook op de A73 is het raak: daar zijn boerenprotesten op een oprit langs Haps. Langs de A15 bij Zetten, op de oprit richting Tiel, staan eveneens protesterende boeren met hun tractoren. Hetzelfde is het geval op de Rijnburg bij Kesteren.



Aanleiding van het ‘snelwegprotest’is een gesprek tussen dertien boerenorganisaties, verenigd in het Landbouw Collectief en minister Schouten van Landbouw. Dit overleg vindt vanmiddag plaats.



De boeren en minister Schouten praten vanaf 14.00 uur over het plan van aanpak dat vorige week door het Landbouw Collectief is gepresenteerd.