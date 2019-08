‘Bom’ van zwembadterrein blijkt ongevaarlijke rookgranaat

Rieten dak in brand in Velp, tuinman blust

14:16 VELP - Een deel van het rieten dak van een woning aan de Rembrandtlaan in Velp heeft maandagmiddag korte tijd in brand gestaan. Omdat de tuinman meteen in actie kwam door het vuur te blussen met de tuinslang, is erger voorkomen. Wel heeft het dak schade opgelopen.