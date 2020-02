Marko kon al die doodgereden padden niet meer verdragen: ‘Op één avond telde ik er 213’

,,De ene na de andere werd doodgereden door een auto. ‘Plof, plof, plof’, hoorde ik. En ik dacht: dat moet zo toch niet doorgaan.’’



,,Bij de gemeente vonden ze het niet zo’n probleem. Maar ook andere mensen vonden het vervelend. Samen zijn we maar begonnen met overzetten. Nu doen we er ongeveer 1700 elk jaar. De lijkjes blijven niet lang liggen overigens, kraaien en kauwtjes pikken ze weg en anders worden ze wel weggespoeld door de regen.’’



Waarom gaan die padden eigenlijk elk jaar op reis?

,,Ze overwinteren in de Middachter Bossen en als het wat warmer wordt, en het geregend heeft, gaan ze op pad. Dan steken ze de Middachterallee over en gaan ze naar de poelen aan de overkant van de weg.



Onderweg of daar ter plekke paren ze. In de poelen zetten ze hun eiersnoeren af. Wij zetten nu schermen langs de weg en op een aantal plekken emmers. Daar vallen ze in. We doen dat ook aan de Harderwijkerweg in Dieren.’’