Brand in oude zadelfabriek in Dieren bedwongen, vermoedelijk is er asbest vrijgekomen

VideoDIEREN – In een voormalig fabriekspand aan de Kanaalweg in Dieren is woensdagavond even voor 19.30 uur brand uitgebroken. Daarbij is naar het lijkt asbest vrijgekomen. Dat is volgens de brandweer op het terrein gebleven en niet in de omgeving terechtgekomen.