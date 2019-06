Brand in woning boven motorzaak Roadrunner in Velp

Beeld De Dansmarie­ke in Velp van de sokkel getrokken

31 mei VELP - Onbekenden hebben in de nacht van woensdag op donderdag het bronzen beeld ‘De Dansmarieke’ op de Vlashof in Velp vernield. Het kunstwerk is door carnavalsvereniging De Narrenkap ter gelegenheid van haar 44-jarig jubileum aan de gemeente Rheden geschonken. Dat gebeurde in 1994.