Brand uitgebroken in oude fabriek in Dieren

Velpse boekhandel wil zich ontwikke­len tot een dorpshuis

22 augustus VELP - Boekhandel Jansen & De Feijter was al het culturele hart van Velp, maar wil zich nu ook ontwikkelen tot dorpshuis. Elke ochtend moet er in het lunchcafé of in de tuin achter de boekhandel iets te doen zijn.