Brand Veluwe mogelijk aangestoken, verdachte aangehouden

Met deze 5 tips blijft je huisdier koel in de zomerse hitte

22 juli DIEREN - Huisdieren hebben last van de warmte. Bij speciaalzaak Discus Tropica in Dieren zoeken ze verkoeling in speciale hondenzwembadjes, met watersproeiers en bevroren speelgoed. Eigenaar Maarten Beek geeft vijf tips voor huisdieren in tropische hitte.