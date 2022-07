Brandweer redt koe uit de IJssel bij Rheden

Ophef over slavernij-uitspraken VVD-lei­der: ‘Niet vergeten dat slavernij ook veel welvaart heeft ge­bracht’

RHEDEN - Fractieleider Yola Hopmans van de VVD in Rheden oogst een storm van kritiek op uitspraken die ze over het Nederlandse slavernijverleden deed in de Volkskrant. Zo zei ze dat we ‘niet moeten vergeten dat de slavernij ons ook veel welvaart heeft gebracht’. De Rhedense VVD-fractie neemt daarvan openlijk afstand, Hopmans maakt excuses.

3 juli