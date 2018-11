Brandweer wederom in actie: Pino al voor de derde keer uit hoge boom gered

Spankeren­se­weg in Dieren een nachtmer­rie door afsluiting Kanaalweg

10 november DIEREN- Wat niet de bedoeling was, is gebeurd: dertigkilometerzone Spankerenseweg in Dieren functioneert momenteel als route voor vrachtwagens en ander doorgaand verkeer. Tot verdriet van de bewoners. ,,Er is helaas niets aan te doen’’, zei wethouder Dorus Klomberg laatst in de gemeenteraad. Dat willen de bewoners nog wel eens zien.