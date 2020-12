Bron met oerwater gevonden bij Arnhem: ‘Zo smaakt water van bijna 3000 jaar voor Christus!’

Rhederoord omvatte ooit 260 hectare bos, landerijen, een landhuis en koetshuis, zo vertelt landgoedeigenaar Erik Hallers. ,,Veel is verkaveld en verkocht, 12 hectare resteert. Samenhang tussen mens en natuur is nog steeds enorm.”



Dat het landgoed ooit een bron had, ontdekte Hallers per toeval, op een van de afbeeldingen in een geschiedenisboek van Rhederoord. Daarop was, vaag weliswaar, een vijver zichtbaar. ,,Kijk, hier staat het beeld van Bacchus, voor de vijver”, wijst hij bladerend door het boek.



,,Dat beeld is gesloopt door de Duitsers en ook de waterput overleefde alle inzichten van tuinmode niet. Maar ik was getriggerd. Water uit eigen bron, dat sluit perfect aan bij onze drang zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn.”