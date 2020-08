Buren groeven wiethokken onder hun huurhuizen en verbaasden hun omgeving met hun luxe leven

ZO ZIT HET IN JOUW REGIO Meer coronabe­smet­tin­gen in Gelderse steden maar geen ziekenhuis­op­na­mes, één patiënt in Tiel overleden

11 augustus TIEL / NIJMEGEN - Terwijl vooral in de Randstad afgelopen dagen weer een flinke toename in coronabesmettingen te zien is, blijft het beeld in grote delen van Gelderland, de regio Maasland en Utrechtse Heuvelrug stabiel. Steden als Ede, Nijmegen en Arnhem kennen relatief de meeste nieuwe besmettingen. Maar tot ziekenhuisopnames heeft het in die gemeenten niet geleid.