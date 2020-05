Burgemeester vraagt fietsers drukke Posbank echt te mijden: ‘Ik doe een morele oproep’

Dat constateert Carol van Eert. Hij is burgemeester van Rheden, waaronder de Posbank valt. In normale tijden is hij bijzonder blij met de grote populariteit die de steile heuvels in zijn gemeente genieten onder mensen met een racefiets. Maar nu even niet. Hij doet een ‘morele oproep’ aan fietsers om er weg te blijven. Want vooral in de weekenden met mooi weer is het er druk. ,,En echt te druk met fietsers.”