Buurtbewoners blussen autobrand met tuinslang

51-jarige Dierenaar voor derde keer in vijf jaar betrapt op dronken rijden

11:00 DIEREN - Een 51-jarige man uit Dieren is woensdagavond op de Burgemeester de Bruinstraat in zijn woonplaats aangehouden voor rijden onder invloed. De man had bijna twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn adem, zo bleek uit de test.