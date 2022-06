Cellist Valentijn (14) uit Velp staat in finale Concertgebouw Concours

Valentijn Jeukendrup kreeg zijn eerste cellolessen in 2016 van Lenian Benjamins. In 2021 vervolgde hij zijn studie aan de Academie voor Muzikaal Talent bij Monique Bartels en Matthias Naegele.



Masterclasses volgde hij bij Anastasia Kobekina, Gregor Horsch, Dmitry Ferschtman en Lucia Swarts. Vanaf 2017 speelde hij in de Fancy Fiddlers, het strijkersensemble van Coosje Wijzenbeek, waarmee hij veel concerten gaf in binnen- en buitenland, o.a. in het Concertgebouw en bij Podium Witteman. In 2021 was hij solist in het Kinderprinsengrachtconcert van AVROTROS.



Eerste prijzen won hij zowel bij het Britten Celloconcours in 2021 als bij het Prinses Christina Concours in 2022 (regiofinale). Onlangs nam Valentijn deel aan een kamermuziekcursus aan de Kronberg Academy, waar hij optrad met Santiago Cañon-Valencia.