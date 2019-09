Celstraf geëist na knokpartijen in Dieren: ‘Als dit conflict niet stopt, vrees ik dat iemand het met zijn leven zal bekopen’

Rhedens rivieraf­val wordt wetenschap­pe­lijk bestudeerd

17 september DE STEEG - Na hoogwater is het in de uiterwaarden goed te zien: de IJssel voert veel afval met zich mee. In de gemeente Rheden wordt dit rivierafval binnenkort onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Het afval wordt in kaart gebracht om de bronnen van herkomst ervan te identificeren. Dan kunnen die worden aangesproken.