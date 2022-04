Constans Pos hoeft geen koninklijke onderscheiding bij zijn afscheid als raadslid: ‘Ik heb niks met het koningshuis’

Verbijste­ring over forse stijging WOZ-waar­de: ‘Ik moet ineens 72 procent méér betalen’

VELP/RHEDEN - Verbijstering over de aanslag van de gemeentelijke belastingen in Rheden. De WOZ-waarde van de woning van Gert Visscher in Velp is met 72 procent gestegen. ,,Bizar en ongelooflijk”, vindt hij.

8 maart