CORONAKAART | Vier coronadoden in Rheden, eerste tekenen van kentering in besmettingscijfers

RHEDEN - Hoge besmettingspieken in Ede, Veenendaal en Oude IJsselstreek tekenen de besmettingscijfers van vandaag. In die gemeenten werden in weken niet zóveel nieuwe infecties gemeld als vandaag.

Ook opvallend: liefst vier inwoners van de gemeente Rheden zijn het afgelopen etmaal opgegeven als zijnde overleden aan corona. Met nog eens vijf andere coronadoden in Arnhem, Ede, Montferland, Tiel en Zevenaar heeft onze regio een relatief groot aandeel in het aantal coronapatiënten dat het afgelopen etmaal aan het virus is overleden. In het hele land waren er in totaal zestig gemeld, waarvan overigens niet per se gezegd is dat ze ook echt de afgelopen 24 uur overleden zijn.

Niet lager

Voor het eerst sinds weken is het aantal nieuwe besmettingen landelijk niet lager dan op dezelfde dag een week eerder. Het RIVM meldt dat er tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 4365 positieve coronatests zijn geteld. Dat is meer dan op donderdag, terwijl in de afgelopen weken het aantal gevallen op vrijdagen juist wat lager was dan op donderdagen. Het is ook meer dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (3904).

In onze regio zijn bij een kwart van de gemeenten de afgelopen week meer besmettingen gevonden dan de week ervoor. Het gaat om Doetinchem, Overbetuwe, Duiven, Ede, Neder-Betuwe, Berg en Dal, Mook en Middelaar, Westervoort, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Grave en Sint Anthonis. De gemeente Druten heeft de meeste besmettingen per inwoner, bijna vier op de duizend.

Voorspeld is dat de besmettingscijfers door de Britse variant de komende tijd weer op gaan lopen. De kentering in de cijfers van vandaag - geen daling meer - zijn daar mogelijk al een voorteken van. Wel is te verwachten dat door het barre winterweer dat is voorspeld mensen zich de komende dagen minder zullen laten testen. Dat kan de infectiecijfers beïnvloeden.

Laagste sinds 18 december

De verwachte extra besmettingen zijn vooral zorgelijk als dat ook tot opnames in de ziekenhuizen leidt. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalt vooralsnog echter verder tot net boven de 2000. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2052 mensen met corona, het laagste aantal sinds 18 december.

Op verpleegafdelingen liggen 1479 coronapatiënten, veertig minder dan op donderdag. Voor het eerst sinds 18 december komt dat aantal onder 1500 uit. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde van 602 naar 573. Dit aantal kwam voor het eerst sinds tweede kerstdag onder de 600 uit.

