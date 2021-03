CORONAKAART | Zes coronadoden in Rheden gemeld, besmettingspiek in Doetinchem

bekijk hier hoe het zit in jouw gemeenteDe GGD meldt dat er de afgelopen 24 uur zes mensen zijn gemeld uit de gemeente Rheden die overleden zijn aan corona. Het is een ongekend hoog aantal, zeker ook op het totaal van 41 coronadoden in heel Nederland.

Het is niet gezegd dat die zes mensen ook allemaal de afgelopen 24 uur zijn overleden: er kan sprake zijn van een administratieve inhaalslag. In Rheden is volgens de officiële gegevens al weken niemand aan corona overleden.

Dat is overigens ook het geval in tal van andere gemeenten in onze regio, en daar wordt nog steeds geen enkele nieuwe overleden coronapatiënt gemeld, behalve in West Maas en Waal waar er voor het eerst sinds twee weken ook weer een coronadode is doorgegeven.

Het RIVM meldt 5378 nieuwe coronabesmettingen over het afgelopen etmaal. Dat is fors boven het gemiddelde, want in de afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gemiddeld 4526 gevallen per etmaal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een stijging is in onze regio eigenlijk vooral te zien in veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland: in de andere regio’s dalen de besmettingscijfers, zeker over een week bezien, landelijk blijven ze min of meer gelijk. Maar in de regio waartoe de Achterhoek behoort, is sprake van een stijging met zon 17 procent. Doetinchem springt er de afgelopen twee dagen uit, met 28 (vrijdag) en 24 (vandaag) besmettingen. Ter vergelijking: twee weken geleden waren er in een week tijd maar zes meer dan nu in twee dagen.

Maar omgerekend per inwoner zit Doetinchem qua besmettingsniveau landelijk nog in de middenmoot. In gemeenten als Grave en Tiel zijn veel meer besmettingen.

Het totaal aantal opgenomen coronapatiënten in Nederland bedraagt 1863, 48 minder dan de vorige dag. Daarvan liggen er 542 op de intensive care, een stijging van één patiënt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.