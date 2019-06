D66 Rheden: Veluwse gemeenten moeten zich aansluiten bij Arnhemse kandidatuur voor het Songfestival

Een regiokandidatuur maakt meer kans, zegt Krista den Hertog van de Rhedense D66-fractie. GelreDome in Arnhem is een uitermate geschikte locatie voor het Songfestival, meent het Rhedense D66. De partij ziet echter ook kansen voor de regiogemeenten. In de gemeente Rheden en gemeenten als Renkum en Brummen is immers genoeg ruimte om alle gasten van het Eurovisiesongfestival in een mooie omgeving te huisvesten. Ook in de vrije uren van de gasten zijn er voor de nodige ontspanning diverse uitstapjes te organiseren.

Gemeenten hebben al ervaring met de Giro

Den Hertog wijst erop dat de regiogemeenten ervaring hebben met het organiseren van een groot internationaal evenement. De organisatie van de Giro in 2016 was een succes en enthousiasmeerde veel ondernemers in de regio.



Het Rhedense D66 stelt zijn voorstel vandaag aan de orde in de Rhedense raadsvergadering.



Arnhem zelf is in elk geval enthousiast. Een woordvoerder van de gemeente wijst erop dat burgemeester Ahmed Marcouch op TV bij Pauw al heeft gezegd dat zijn voorkeur uitgaat naar een kandidatuur van de hele regio. ,,Dit plan van D66 Rheden is precies wat we bedoelen.”