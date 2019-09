De Arnhemse oorlogsjaren van een latere filmster: ‘Die ogen! Ze was zo mooi en zo fijn’

Oh, die ogen! Audrey Hepburn had ze in 1939 al, vertelt Arnhemse Fietje Tholen (90). ,,En ze had van die prachtige kniekousen, die mij nooit gestaan zouden hebben. Ze was zo mooi en zo fijn. En haar moeder had lippenstift. Het waren mensen uit een andere wereld.’’



Tholen is een van de leeftijdsgenoten van Audrey Hepburn die haar nog hebben meegemaakt toen zij in Arnhem en Velp woonde en er furore maakte als balletdanseres.



Haar moeder achtte in 1939 een langer verblijf op een Engelse kostschool voor haar in Brussel geboren dochter onverantwoord. Vanwege de oorlogsdreiging moest ze naar Arnhem komen, de stad van de familie.



De Amerikaanse auteur Robert Matzen heeft een boek geschreven over de Nederlandse jaren van de latere Hollywoodster. Hij stak de oceaan over en ging in Arnhem en Velp kijken.



Via de Velpse historica Gety Hengeveld speurde hij mensen op die haar nog hebben gekend. Mede met hun hulp kon hij haar jeugdjaren reconstrueren.