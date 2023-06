De IJssel staat in het zonnetje bij jubileum Rheden: ‘Ik hoop volgend jaar weer’

met video Botenhal in jachthaven Lathum na twee explosies nog op slot om asbeston­der­zoek

Booteigenaren kunnen voorlopig niet bij hun sloep die in de hal op het terrein van jachthaven ’t Eiland in Lathum, waar donderdagmiddag explosies waren. Eerst moet duidelijk zijn of asbest is vrijgekomen bij de twee explosies.