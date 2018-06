De vergeten motorfietsen van Gazelle

Voormalige SS-sport­hal in Ellecom verkocht

26 juni ELLECOM - De voormalige SS-sporthal in Ellecom heeft een nieuwe eigenaar. Koper is GREEN Real Estate, het vastgoedbedrijf van Jan Zeeman, de eigenaar van textielketen Zeeman. GREEN, dat 722.077 euro voor de hal heeft betaald, is ook al de bezitter van het terrein waarop de sporthal staat, het landgoed Avegoor. De nieuwe eigenaar weet nog niet wat hij met de hal gaat doen.