Deel A50 afgesloten door ernstig ongeval, verkeer uit Arnhem 'kan beter omrijden'

Zelfs nieuw huwelijk kon drama rond strijd Jimmy (6) niet voorkomen

2 augustus James Shields schoot maandag in New York zijn ex-vrouw Linda Olthof, hun zoontje Jimmy en zijn nieuwe vrouw Saskia, geboren in Rheden, dood. En zichzelf. Een tragische climax van een lange strijd over de voogdij van Jimmy. Zelfs James' nieuwe huwelijk met Saskia kon dat niet voorkomen.