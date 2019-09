Dennis uit Velp staat in Hongaarse rechtbank voor duivels dilemma

Rechter beslist in Velpse burenruzie: Grote bestelbus­sen niet meer op erf buurman

11:06 ARNHEM /VELP - De Velpenaar die een kort geding tegen zijn buurman had aangespannen, is door de Arnhemse kort gedingrechter in het gelijk gesteld. De rechter verbood deze buurman om nog langer bestelbussen op het erf van de eiser te parkeren op straffe van 250 euro boete per dag met een maximum van 10.000 euro.