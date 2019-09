Deze boeren willen het anders doen: oude streekgranen weer terug

Nieuwe naam en nieuw onderkomen voor muziek­school in Dieren

6 september DIEREN - Onder de nieuwe naam ‘Muziekschool Veluwezoom’ presenteren muziekdocenten en hun leerlingen zich zaterdag 7 september tijdens een open huis in multifunctioneel gebouw De Bundel aan het Ericaplein in Dieren. Ensembles, docenten en individuele leerlingen laten tussen 10.00 en 16.00 uur horen wat ze in huis hebben. Het publiek kan zich ook laten informeren over het aanbod van de muziekschool.